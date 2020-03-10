馬來西亞航空MH17客機2014年被飛彈擊落，9日在荷蘭首都阿姆斯特丹(Amsterdam)開庭審判，不過，3名俄羅斯籍和1名烏克蘭籍等4名被告都未出庭，其中僅有1名俄國籍被告聘請律師代為出庭。

馬航MH17航班被山毛櫸飛彈(Buk Missile)擊落，造成機上298人全員喪生，荷蘭國際聯合調查小組（JIT）在2019年6月份，以謀殺罪起訴4名嫌疑人，9日在海牙國際法院（ICJ）審判，由3名法官聯合審理此案，另外還安排2名候補法官出席，若主審法官需要無法審理，就會替補出席。檢察官沃伊阿蘇（Dedy Woei-A-Tsoi）利用接近20分鐘的時間，朗讀出所有罹難者的姓名，為這場憾事的審判揭開序幕。

荷蘭國際聯合調查小組在2019年6月份，以謀殺罪起訴4名嫌疑人，9日在海牙國際法院審判。（圖／ＥEWN）

其中一名法官斯廷惠斯（Hendrik Steenhuis）表示，「這是眾人久候的一天，如此多條人命倏忽殞落，著實震驚國際。因此，本席想要先對逝去的生命表達理解，而奪去他們生命的原因實在令人不可思議」。

當時，這架馬航波音777客機，從阿姆斯特丹飛往大馬首都吉隆坡，途中飛越烏克蘭東部時，遭親俄勢力的烏東分離主義份子，發射飛彈擊中，機上298人全數罹難。由荷蘭領導的國際調查小組指控俄國人杜賓斯基(Sergey Dubinsky)、普拉托夫(Oleg Pulatov)和葛金(Igor Girkin)，以及另外1名烏克蘭人卡成科(Leonid Kharchenko)等4名嫌犯，必須為馬航MH17事件負起刑事責任，並表示已對這4人發出國際拘捕令。

馬航MH17空難案開庭，法官唱誦罹難298人姓名。（圖／新加坡CNA）

調查小組指出，這4名嫌犯具有軍事和情報背景，雖然他們「並未親自按下按紐」，發射山毛櫸飛彈擊落馬航班機，但是他們必須對於將飛彈從俄國帶進烏克蘭東部負起責任，然而俄羅斯拒絕引渡4人並質疑該調查結果、荷蘭法院的公信力。若4嫌最終遭判刑，最重可處終身監禁。

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(中時電子報)