本周天氣變化，周五將迎來另一波鋒面，氣溫也將再度下探14度 (圖／台灣颱風論壇)

今天(10日)受到鋒面影響，從凌晨起開始降下大雨，溫度也隨之驟降，讓不少人半夜驚醒。中央氣象局表示，這波冷空氣將持續到周四(12日)開始回溫，但僅過一天，另一波鋒面將再度襲台，週五入夜後最低溫下探14度，北台灣也將再度迎來降雨，直到周日才會放晴。

中央氣象局指出，明天(11日)受到大陸冷氣團影響，清晨是最冷的時候，北台灣低溫剩下14至15度，南部也僅有17至19度；到了白天北部將回升至20度，中南部地區則是24至26度之間。而由於水氣減少緣故，全台僅剩東半部以及西半部山區有短暫雨，其他地方基本為多雲的天氣型態。

根據《台灣颱風論壇》指出，這波冷氣團將持續到周三，周四起迎向好天氣，氣溫大幅回升，北部將回溫至24度，南部甚至將出現超過30度高溫，但僅過一天後，另一波鋒面又將再度襲台，屆時全台最低溫將降至14至18度，通實也會出現降雨現象，直到周日才會放晴。

空氣品質部分，新竹、苗栗、中部、雲嘉南和高屏、馬祖地區為「普通」等級，其他地區則為「良好」等級。

(中時電子報)