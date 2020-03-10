國民黨明天下午將召開第20屆第2任中常委就任後的首場中常會，也是新主席江啟臣首度主持中常會，至今晚並未排入黨務人事案，但已有多位中常委不約而同，要建請黨中央設法協助高雄市長韓國瑜挺過「罷韓」風波。中常委童惠珍已發動連署提案，要求江啟臣4月底前到高雄開「行動中常會」邀當地中央委員列席，配合在地民代的意見，有效支援韓國瑜。

明天下午的中常會，將由新任黨主席江啟臣逐一致送32位新任中常委當選證書，並首度主持中常會。不過明天中常會原本應有相關黨務人事任命案，但到今晚黨主席辦公室都未交付任何人事案，明天中午前是否提出人事案，頗受黨內關注。

據指出，江啟臣這幾天已積極佈局人事，但口風很緊。目前黨務主管除了代理文傳會主委王育敏將留任真除，前立委李彥秀、北市議員徐弘庭將出任黨職之外；先前代理祕書長的立委曾銘宗因個人意願，以及考量主席是立委，祕書長必須專職，已確定不留任。由於人事未定，目前祕書長、副祕書長及革實院、考紀會、黃復興黨部等一級主管都懸缺，已開始出現公文無人批核而停滯。

據了解，包括連任的中常委童惠珍、青年中常委田方倫，以及高雄市議員黃紹庭、南投縣議員游顥等「新科」中常委，都認當前首要任務就是全黨團結，支持高雄市長韓國瑜挺過「罷韓」風波。

童惠珍今天已提案發動中常委連署，建議黨中央採取行動，全力挺韓，因此在4月底前，擇日到高雄舉辦「行動中常會」，邀請高雄市中央委員列席，集思廣益，配合在地民代的參考意見，有效支援韓國瑜；當天晚間則在高雄舉辦黨代表座談會，傾聽基層黨代表心聲及建議，以團結所有在地力量，也讓高雄市民清楚認知市府團隊的市政建樹。

由於國民黨在南部各縣市，包括高雄市並沒有區域立委，童惠珍的提案也建請黨中央協調不分區立委南下，成立在地議員立委聯合服務處，特別是目前面臨市長罷免案的高雄市各行政區，確實做好在地中央的基層服務，重新贏回人民對的信任及支持。

對此，田方倫、陳雙全等多位中常委紛紛加入連署，田方倫還主張到高雄開行動中常會，要邀韓國瑜出席。

新科中常委游顥也打算在常會建議，黨中央應規劃具體辦法，全黨團結搶救韓國瑜、守護高雄市，因現在包括高雄市黨部、黨籍議員並沒有在救韓，更別提基層里長，因此其他縣市的人都應到高雄助講，提高聲量，讓外界知道國民黨在高雄市是團結的。

另位新科中常委黃紹庭也說，中央黨部一定要站出來幫忙；市府團隊在高雄要讓人民有感，韓就任一年半，市府做那麼多，為何人民無感？這是黨中央及市府未來兩、三個月要繼續推動的重點。韓市府團隊有沒有作事，高雄市民最清楚；新任主席既產生，黨中央一定要站出來協助，用政績來宣揚是最好的方法。

(中時 )