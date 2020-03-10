新冠肺炎疫情擴散，全球人心惶惶，台灣人瘋搶口罩、酒精等防疫必需品。一名女網友表示，看到拾荒的阿伯撿拾廢棄口罩使用，她被嚇到之餘，好心從車廂掏出2片全新口罩送給對方。沒想到，拾荒阿伯換上新口罩後，卻仍然把髒口罩塞進自己的口袋裡，捨不得丟掉，讓女網友看了很擔心，貼文曝光後讓網友們看完都鼻酸了。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，她某天下班後突然在路邊看到一位拾荒的阿伯，發現這位阿伯正彎腰欲撿起地上的廢棄口罩戴在臉上，看到眼前的一幕，嚇得原PO趕緊下車去提醒阿伯，「把那個丟掉了...很髒，況且前一個人有沒有生病也不知道，傳染就不好了。」

原PO從車廂中拿出2片新的口罩給阿伯，但卻也眼睜睜地見阿伯拿下髒口罩，換上原PO給他的，「可是那舊的他還是放進褲子口袋了。哎唷...下班要趕回家弄晚餐，沒時間跟他勸說了，希望阿伯真的把撿的那個丟了。」

原PO也忍不住抱怨「防疫期間沒公德心的人一堆」，呼籲大家若將口罩拔除，就應該立即丟入垃圾桶。

文章曝光後，許多網友看了很難過，紛紛留言「有些拾荒連健保費可能都有問題…無從去領取」、「妳是好心人，台灣需要你我一起守護」、「我用完的口罩會刻意撕破，再丟垃圾桶」、「想幫忙阿伯，可以透露在哪嗎？」

(中時電子報)