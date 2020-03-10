害羞不敢就診恐會造成悲劇！一名年輕孕婦因為性格內向，在行房時丈夫無意間碰到下體，這才發現她下體潰瘍3個月，雖然趕緊就診，但最後確診竟是外陰癌末期，生下寶寶後不到1年就離世。

婦產科醫師鄭丞傑在《醫師好辣》中分享，自己曾遇過一位年僅32歲的孕婦，對方是由診所醫師轉介過來，疑似是外陰癌。鄭丞傑坦言，內診時一看就知道是癌症，之後趁機會問了一下病患丈夫，他才知道，該名孕婦因為性格太內向，雙方連發生親密關係時都是關燈摸黑進行，因為孕婦不敢就醫，擦了3個月的藥，直到和行房時，丈夫不小心碰到她的下體，她痛得哇哇大叫，這才發現不妙。

鄭丞傑表示，這名孕婦就醫時已經懷孕五個月，因此評估她懷孕到7.8個月時就要剖腹生產，接著趕緊治療。「很難想像一個肉眼可見的潰瘍病灶在她7個半月時，開刀完立刻照CT，這時發現已經外陰癌第4期，等於是末期」。

婦產科醫師分享病例。（摘自YT《醫師好辣》）

鄭丞傑坦言，20多年前化療、放療也沒現在這麼好，所以這位媽媽才33歲時就去世了。他也強調，肥胖、糖尿病、經常慢性感染、長期搔癢、得過梅毒等等都是外陰癌的高危險群。

(中時電子報)