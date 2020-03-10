由俄羅斯與沙烏地阿拉伯引發的油價大戰中，美國頁岩油業者料將成為輸家！雖然目前許多頁岩油公司都在為生存而戰，但與2014年油價暴跌不同的是，由於回報率太低，導致這次華爾街無意對頁岩油業者伸出援手。

石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯上周五因未能就新的減產協議達成共識，導致兩者組成的聯盟宣告瓦解，也引爆國際油價周一（9日）出現狂瀉。

不過在此之前，包括Chesapeake能源公司與Whiting石油大廠在內美國數十家頁岩油業者早已面臨財務困難。

曾經帶領美國成為全球最大油氣生產國的頁岩油公司如今都在掙扎求生。只不過由於該產業報酬率低，導致華爾街提供協助的意願大減。

分析師與業者均警告，如果油價長時間持續在低檔，面臨債務違約的業者可能被迫減少鑽探活動並裁減員工。即使這些撙節措施，依然不足讓許多公司免於破產命運。

Pioneer天然資源公司執行長謝費爾德（Scott Sheffield）預測，未來兩年公開上市的頁岩油勘探與生產公司恐怕有50％將破產。

由於多年報酬率處於低點，導致投資者相繼把資金從能源業撤出，這也導致能源類股表現在過去10年大幅落後標準普爾500指數。

國際油市也曾在2016年也陷入低潮。不過當時投資者透過認購股票發行和投資私募基金，向資金吃緊的頁岩油廠商挹注數十億美元。另外OPEC、俄羅斯與其他產油國聯合減產以支撐油價做法，也讓美國成本較高的頁岩油業者因而受惠。

(工商 )