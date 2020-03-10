鑑於整個歐洲已經淪為新冠肺炎疫區，歐盟目前正研擬多項救助措施，其中包含考慮放寬國家補貼法規，讓會員國得以對受創嚴重的企業提供協助。這些措施預定下周將提交到歐盟財長會議進行討論。

為對抗該疫情對歐洲經濟造成的傷害，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）周一（9日）表示，執委會正考慮提振歐洲經濟的所有選項，當中也涵蓋在「特殊環境」下，讓政府可以運用最大彈性，為受創企業提供補貼。

雖然歐洲多國準備對受疫情波及的企業提供資金補助，但受限於可能違反歐盟規定，而遲遲未有行動。

歐盟過去要求會員國必須嚴格遵守國家補貼規定，該規定設立在於遏止部分國家透過提供補貼給企業，導致市場不公平競爭現象出現。

此外歐盟還將特別針對德國「Kurzarbeit」制度進行研究。該制度主要為當員工被迫暫停工作時，政府將會提供部分津貼給予補償。

這些救助措施預定下周將交由歐盟財長會議進行討論。

(工商 )