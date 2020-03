據國際醫學期刊《柳葉刀》(刺胳針)在網站發表大陸醫生關於新冠肺炎的研究發現,治癒出院的患者與病逝患者的排出病毒持續時間的中間值為20天,最長的甚至可以達到37天,在這段期間排出的病毒仍可能還有傳染性。研究還發現,新冠病毒患者男性較多,其中半數有潛在疾病,尤其以高血壓與糖尿病患者感染新冠肺炎比例最高。

據《澎湃新聞》報導,這篇有關新冠肺炎患者死亡的臨床過程及危險因素的佇列研究(Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study),由中日友好醫院副院長曹彬領銜,還包括武漢金銀潭醫院博士劉志波等人,研究首次描述了新冠病毒排毒的新資料。

報導說,研究樣本涵蓋了191名患者(137人出院,54人死亡),其中存活者排毒時間中位數為20天。去世患者身上的病毒在死亡後仍可檢測到,其中觀察到的最長排毒時間為37天。這些排毒現象比專家們的預期都要更長。

研究指出,年齡大、有敗血症症狀、入院時有凝血問題是與新冠狀病毒高死亡風險相關的關鍵危險因素。這項研究還說明了發生不同併發症的時間,如敗血症,急性呼吸窘迫綜合征(ARDS),急性心臟損傷,急性腎臟損傷和繼發感染。平均而言,患者為中年(中位年齡56歲),大多數為男性(62%),大約一半患有潛在的慢性疾病(48%),最常見的是合併有高血壓(30%)和糖尿病(19%)。

此外,從發病開始,患者的平均出院時間為22天,平均死亡時間為18.5天。與存活者相比,死亡患者的年齡更大(平均年齡為69歲)。

(中時電子報)