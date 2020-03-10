據國際醫學期刊《柳葉刀》(刺胳針)在網站發表大陸醫生關於新冠肺炎的研究發現，治癒出院的患者與病逝患者的排出病毒持續時間的中間值為20天，最長的甚至可以達到37天，在這段期間排出的病毒仍可能還有傳染性。研究還發現，新冠病毒患者男性較多，其中半數有潛在疾病，尤其以高血壓與糖尿病患者感染新冠肺炎比例最高。

據《澎湃新聞》報導，這篇有關新冠肺炎患者死亡的臨床過程及危險因素的佇列研究（Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study），由中日友好醫院副院長曹彬領銜，還包括武漢金銀潭醫院博士劉志波等人，研究首次描述了新冠病毒排毒的新資料。

報導說，研究樣本涵蓋了191名患者（137人出院，54人死亡），其中存活者排毒時間中位數為20天。去世患者身上的病毒在死亡後仍可檢測到，其中觀察到的最長排毒時間為37天。這些排毒現象比專家們的預期都要更長。

研究指出，年齡大、有敗血症症狀、入院時有凝血問題是與新冠狀病毒高死亡風險相關的關鍵危險因素。這項研究還說明了發生不同併發症的時間，如敗血症，急性呼吸窘迫綜合征（ARDS），急性心臟損傷，急性腎臟損傷和繼發感染。平均而言，患者為中年（中位年齡56歲），大多數為男性（62%），大約一半患有潛在的慢性疾病（48%），最常見的是合併有高血壓（30%）和糖尿病（19%）。

此外，從發病開始，患者的平均出院時間為22天，平均死亡時間為18.5天。與存活者相比，死亡患者的年齡更大（平均年齡為69歲）。

(中時電子報)