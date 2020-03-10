土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）星期二稱，在敘利亞伊德利卜省的戰鬥中，土耳其空軍至少有摧毀了8套俄羅斯製造的鎧甲S1防空系統(Pantsir-S1,北約稱為SA-22)。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，土耳其電視台NTV引用艾爾段的話：「在伊德利卜，我們的空軍在無人機的幫助下，摧毀了8套鎧甲S1。就我所知，這是非常昂貴和重要的防空系統。」

敘利亞至少損失8套鎧甲S1。(圖/敘利亞陸軍)

他還補充說，鎧甲S1除了在伊德利卜之外，也在利比亞部署。

鎧甲S1是俄羅斯製造的機動型複合式防空系統，具有12枚5E76型短程防空飛彈，以及2門2A38M 型30公釐機砲，通過2套被動相陣列雷達，以及自主光電系統來搜索目標與鎖定，防禦5公尺~20公里的空中威脅。

Kısa ve orta menzilli Rus yapımı hava savunma sistemleri, Türk SİHA’larına karşı ne kadar etkili? pic.twitter.com/foGWZ8MROn — Clash Report (@clashreport) March 9, 2020

鎧甲S1的強大火力，曾經被稱為「最強野戰防空系統」，也取得很好的外銷成績，2007年，敘利亞向俄羅斯訂購了50套鎧甲S1，用以防衛重要軍事基地。然而實戰表現卻頗慘，除了擊落過無人機之外，還沒有擊落作戰飛機的紀錄。

其實俄羅斯軍事專家莫拉霍夫斯基(Viktor Murakhovsky)曾經表示，鎧甲S1並沒有官方宣傳的那麼有效，問題出在雷達系統，搜索不夠精確，分不清是飛鳥還是飛機。

(中時電子報)