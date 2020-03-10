因新冠肺炎影響，全球不少國家民眾入境台灣或民眾回台都需要居家隔離14天，各縣市政府也會提供居家隔離包，讓民眾可以安心在家吃東西及消磨時間，網紅阿侖因從韓國回台也收到了桃園市給的隔離包，當中竟然還有超夯的聯名口味零食與14天份的醫療口罩。

內容物竟然還有聯名款麻辣鍋口味的餅乾。（圖／翻攝自Youtube）

阿侖因從韓國回台需要居家隔離14天，他也在隔離期間收到里幹事送來的居家隔離包，滿滿14天份的大型包裝也讓他相當驚訝，他一一開箱當中內容物，除了有一般的糖果餅乾小泡芙外，也有7包沖泡式燕麥，還有聯名的新口味麻辣鍋零食，讓網友大呼新奇。

桃園市居家檢疫關懷包全貌。（圖／翻攝自Youtube）

除了食物外，裡面還有14顆氯錠，讓民眾可以自製消毒水，另外也有泡麵及飲料，讓民眾不至於缺乏糧食，再加上14天份的醫療口罩，網友看完也紛紛表示「各縣市的關懷包都不同好驚奇」、「不用排隊就有14個口罩超棒」、「應該要附上居家減肥手冊14天吃下來會胖吧」。

(中時電子報)