新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，許多國家相繼失控，民眾對於新型冠狀病毒的恐懼也越來越深。儘管醫護人員是站在防疫第一線守護人民的戰士，卻有人認為醫護人員更像病毒帶原者。在醫院的工作者現在猶如過街老鼠般，連髮型設計師都選擇婉拒，希望她能「14天後再來」。

近日陸續傳出醫護人員受歧視的事件，因為醫院被視為潛在大量病毒的場所，有便當業者在接到醫院訂單後，嚇到連便當都不敢送。近日在臉書社團《彰化大小事》上，有人轉傳一段Line的對話記錄，上面表示有理髮業者因為得知客人是大醫院的醫護人員後，竟要求她得先「自我隔離14天」後才願意幫她剪髮。

在臉書社團《我是彰化人》上，有人轉傳一段Line的對話記錄，設計師聽客人在大醫院工作，竟要求她先自主隔離14天後再來消費。（摘自：彰化大小事）

而轉傳的PO文者也搖頭表示，「醫療前線有如老鼠人人喊打，護理師都沒機會嫌别人，卻永遠都是被嫌被罵的份！」時值疫情高峰，人民紛紛尋求自保之際，不求要對醫護人員尊敬，但至少要保留對人的基本尊重。

(中時電子報)