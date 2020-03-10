新冠肺炎疫情引爆全球股市9日殺聲震天，全球富豪的財富嚴重縮水，亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）的淨資產一夕縮水56億美元，不過仍然穩居全球首富位置。

全球富豪經歷9日的市場震盪，身家財富大幅縮減。根據《富比世》的全球富豪榜顯示，全球首富貝佐斯的資產單日銳減56億美元，總財富降至1,113億美元。

全球第二大富豪微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），身家縮水38億美元，降至1,044億美元。

法國奢侈品集團LVMH執行長阿諾特（Bernard Arnault）和其家族是當日最大輸家，財富估計暴跌60億美元。不過歐股10日反彈，阿諾特的資產縮幅收窄至31億美元，以955億美元身家名列第三大富豪。

全球第四大富豪股神巴菲特的資產陡降54億美元，至762億美元。

道瓊工業指數9日一度崩跌逾2,000點，甚至啟動熔斷機制，暫停交易15分鐘。根據《富比世》數據，美股爆跌造成全球前五大富豪的資產合計縮水逾200億美元。

臉書創辦人暨執行長祖克伯的財富單日減少42億美元，降至628億美元。谷歌兩位創辦人佩吉（Larry Page）與布林（Sergey Brin），身家各縮水33億美元與31億美元，分別降至558億美元和538億美元。

前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）的財富絲毫未受9日股災影響，依然保有561億美元財產，在《富比世》的全球富豪榜排名甚至提升至第九名。彭博是《富比世》前16大富豪中唯一沒有在黑色星期一流失資產的富豪。

(工商 )