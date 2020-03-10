受惠持續拓點、新通路品牌挹注，加上防疫需求帶動抗菌及清潔衛生用品等大熱賣，百貨股王寶雅（5904）10日公告最新2月合併營收14.04億元，創下歷年同期新高，年增8.81％；累計前二月合併營收30.34億元，更改寫歷史新高紀錄，年增17.29％，表現亮眼。

寶雅持續全台拓點，並進駐都會核心開店，擴大單店業績，預計今年全年寶雅將開至250家；而除了美妝及日用品外，2019下半年寶雅跨入五金居家連鎖市場，創立的新通路品牌「寶家」，今年也預計加速展店至30家。

寶雅表示，2020年仍是快速拓展一年，在「雙品牌」同步展店挹注下，預計今年全台總店數規模將達280家，可望助攻2020年營運再創高。

寶雅今年1月合併營收16.31億元，不僅刷新歷來單月新高紀錄，並較2019年同期大幅成長25.72％，主要就是受到春節買氣暢旺，加上自1月中下旬開始，新冠肺炎疫情帶動抗菌及個人衛生、家用清潔用品等大賣，隨著全球疫情延燒，防疫商品買氣也延伸至2月。

(工商 )