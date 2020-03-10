韓媒曝光具荷拉2016年親筆信。(取自微博)

韓國女團KARA前成員具荷拉，去年11月被發現於家中身亡，得年28歲，她過世之後，家人更因為爭產問題對簿公堂。韓媒今(10日)公開了具荷拉在2016年寫下的親筆信，內容字字句句都是對母親的思念之情，令網友看了既心疼又不捨，砲轟具荷拉生母怎麼還有臉回來爭產！

韓媒《Dispatch》今日曝光具荷拉於2016年寫的短信，紙上一字一句都是對母親的思念，「我好想媽媽，想感受媽媽，一直在喉嚨裡面受傷，吐不出來，只有夢話，我比誰都迫切地想要這種感受」、「不愛我，好像不愛我，我愛你，我愛你，請好好愛我吧，我需要愛，我需要關心和愛，還有暖暖的擁抱」、「要瘋了！荷拉呀，清醒一點」。

據悉，具荷拉9歲時生母便離家出走，父親為了一家生計，遠赴外地工作，只能將具荷拉與哥哥交給年邁的母親照顧，兄妹倆相依為命。未料具荷拉過世後，離家近20年的生母竟聘請律師，聲稱按照韓國法律及繼承順序，母親可分得具荷拉一半遺產，令具荷拉的哥哥難以接受，向母親提起訴訟。

按照韓國法律來說，無論父母是否撫養子女，在法律上依然擁有子女財產繼承權，因此具荷拉哥哥的律師也直言，這條法律已違反社會正義，只會為遺屬帶來二次傷害

(中時電子報)