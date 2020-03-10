520逼近，內閣人事看起來平靜無波，但據了解，民進黨內各派系虎視眈眈，各有盤算，但因防疫當前，且蘇貞昌民調滿意度高，各派系隱忍不發。據了解，疫情若在5月至6月間趨緩，蘇揆可能進行2波內閣微調，先處理借調期滿的閣員位子，再視「罷韓」動態，配合整體府院黨人事調動。其中，防疫指揮官陳時中、行政院副院長陳其邁，將是兩波人事調整焦點。

蘇貞昌挾勝選閣揆之姿，再加上強勢防疫作為，受到民意支持，民調創新高，即使黨內其他派系對蘇貞昌的強勢作風有微詞，亦多所容忍，靜待時機。

蘇內閣首波人事微調，時間點應在520前後，第一步先處理借調期滿官員，包括科技部長陳良基、農委會主委陳吉仲、陸委會副主委邱垂正、海基會副董事長姚人多等，相關人士是否留任，有待蘇揆溝通、討論。

第2波人事調整，將視「罷韓」行動結果及疫情發展而定。罷韓若在6月中過關，且疫情已趨緩，行政院副院長陳其邁極可能投入高雄市長補選，牽動人事變動。

自年初以來，身兼指揮官的衛福部長陳時中堅守崗、不眠不休深植民心，是蘇內閣當前人氣最旺閣員，是否更上層樓，極有想像空間。

但蘇揆若考量起用財經專業副手，金管會主委顧立雄可為人選；另交通部長林佳龍多次處理棘手的華航機師罷工等連串爭議，並協助擬列疫情紓困方案，也有可能更上層樓。

此外，在總統大選中輔選有功的內政部次長陳宗彥、法務部次長蔡碧仲，都將在論功行賞的優先名單，前立委蕭美琴、林靜儀等也會有「通盤考量」，蕭美琴已數度被點名進入外交系統；競選立委失利的吳怡農人氣居高不下，很受民進黨看重，也有入閣歷練機會。

在府、院、黨整體人事異動中，因現任考、監院長伍錦霖、張博雅任期到下半年為止，即將開缺，總統府祕書長陳菊傳出可能接任監察院長；另外，任期即將過半的桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌等人也被視為府、院、黨人事活棋。

至於國營事業，目前僅先處理任期屆滿董總人事，餘待內閣人事抵定後，才會整體布局。

(中時 )