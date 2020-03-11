面對武漢肺炎病毒來勢洶洶，許多民眾都擔心被傳染，每天出門都可能會碰觸到門把、按鍵、扶手、等多人觸摸過的地方，就怕自己會不小心把外面的病毒帶回家。該怎麼做才能避免？

台大醫院小兒部感染科主治醫師張鑾英會準備一套衣服、口罩替換，下診後就換上，到家時會先洗手，並將口罩脫下、換衣服，最後也會再洗一次手。至於在醫院時，張鑾英則會將頭髮綁成馬尾，眼鏡也會每天清潔。

微笑藥師廖偉呈則分享，他會將藥師袍留在藥局，不會帶回家，如果在沒有高風險的情況下，不管是不是醫療人員，最基本的防疫措施還是勤洗手，如果當天接觸到有上呼吸道症狀且沒有戴口罩的病患，會再用酒精或次氯酸水噴灑衣物、加強消毒。

除此之外，也有醫生在家門口準備濕紙巾和垃圾桶，進家門前，先用濕紙巾將門把與鑰匙擦乾淨，再把自己的手擦乾淨，用過的濕紙巾就丟在外面的垃圾桶，進家門後，直接進浴室洗手、洗澡和洗頭，杜絕病毒殘留在身上的機會，甚至有醫師在家中打造「消毒房」，利用臭氧機及紫外線燈消毒衣物。

不過面對民眾的擔憂，微笑藥師廖偉呈表示，其實也不必過度恐慌，因為會感染的前提是，要接觸到有活性且數量夠多的病毒，因此若有殘留病毒，但是數量不夠多，感染機率其實很低，再加上病毒主要是透過飛沫及接觸傳染，因此不把病毒帶回家的基本原則就是：回家後一定要洗手，並且在需要接觸口鼻眼時，最好也先洗手。

張鑾英也表示，除非是有進出醫院這類接觸病毒高風險場所，若是一般上下班通勤的民眾，其實不需要太過緊張。

怕帶病毒回家，防疫靠6步驟自我防護（圖片來源：pixabay）

●外出憂心帶病毒回家 防疫6步驟自我防護

即使做到勤洗手、戴口罩，但不少民眾家中有嬰幼兒，又或是慢性病患看診後返家，還是會擔心將病毒帶回家，怎麼做才能保護自己也保護家人呢？不妨參考以下6個步驟，自我防護：

第1步：室外鞋放在通風處

新型冠狀病毒主要還是通過近距離呼吸道飛沫傳播或者接觸傳播，因此鞋子即使沾染到病毒，數量也非常少。廖偉呈強調，在日常生活中不需要對鞋底進行消毒，建議室外鞋和室內鞋分開，回家後在門口換鞋，並將室外鞋放置鞋櫃上層通風處即可。

第2步：門口擺放酒精消毒液，將門把、電燈開關及手部簡單清潔

門把及電燈開關通常是回家後會最先接觸到的地方，因此可能會殘留病毒，建議可在門口擺放酒精消毒液，回家進行手部清潔時，也將門把、電燈開關簡單清潔。

第3步：脫下口罩反摺密封拋棄或掛在通風處

脫口罩前後都需要先清潔手部，且口罩脫下後，應反摺裝入密封袋中或是有蓋的垃圾桶棄置，若是需重複使用，則可掛在通風處。

第4步：外套掛通風處

外套、沒有要洗的衣物可掛在陽台等通風處即可，除非有出入醫院等病毒潛在可能場所，擔心會接觸或將病毒帶回家，可選擇用酒精、低濃度次氯酸水（100ppm左右）、肥皂水進行消毒，或是利用紫外光燈、熨斗、掛燙機等進行殺菌。

第5步：反脫衣物放進洗衣籃

需要清洗的衣服放進洗衣籃，基本上病毒是沾黏在衣服表面，並不會在空氣中亂飛，但若擔心，也可將衣服反脫放入洗衣籃，或是直接放入洗衣機清洗。

第6步：消毒隨身物品

可用酒精或次氯酸消毒液清潔悠遊卡、手機、手錶、鑰匙等隨身物品，最好也再次洗手、洗臉。

酒精或次氯酸消毒液清潔悠遊卡、手機、手錶、鑰匙等隨身物品。（圖片來源：康健雜誌）

(中時電子報)