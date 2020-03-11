現場！福建泉州欣佳酒店被困母子成功獲救 現場：掌聲雷鳴，好！好！好！

前天發生坍塌的泉州欣佳快捷酒店搜救工作仍持續進行，受困在塌樓下的71人已搜救出62人，其中42人受傷，20人遇難。令人意外的是，搜救現場挖出大批現鈔與貴重物品，消息一出網上議論紛紛，各種猜測與評論迅速刷屏。

福建泉州欣佳酒店坍塌後有71人被困，坍塌進入第3天，現場搜救工作持續進行，目前有62人被救出，其中20人罹難，仍有9人受困。（圖／新京報視頻截圖）

據《新京報》報導，3月10日下午福建泉州欣佳酒店坍塌現場，消防救援人員在清理中發現大量現金與貴重物品，立即移交公安機關清點登記。

圖為泉州坍塌酒店搜救現場，至10午夜仍有9人受困，救出人員已有20人罹難。（圖／新華社）

大微博上的網友認為，這些錢可能是酒店櫃台裡的，也有人認為是做生意的人帶著要用的，還有人認為是貪官的，也有網友猜測那麼多現鈔可能是在酒店裡聚賭，另有更多網友感嘆「泉州有錢人真多」。而由於這間酒店已被用作防疫隔離酒店，因此有人懷疑「都被隔離了，還帶那麼多現金是要做啥？」

還有網友對於這批現鈔與貴重物品的清點保管不放心：「發現大量現金應交給誰保管才安全呢？想來想去最後決定，也就是西遊記裡的唐僧和孫悟空是最佳人選啊，這師徒倆拒腐蝕、永不貪。但就是別交給公安局派出所，交那裡真是一千八百個不放心啊，充當房地產與黑社會的打手保護傘，強推強拆。」

報導說，第62名受困者於10日下午16時38分被救出送醫治療。截至10日晚間，現場搜救出受困人員62人（其中42人受傷、20人遇難），仍有9人被困。救援仍在進行中。

今天被救出的男子已在塌樓底下被埋了69個小時，救援的消防員稱，當時他們對廢墟喊話「如果你在邊上，就敲一聲」，結果真的聽到回應。因破拆難度大，救援人員花了近2個小時打開了一個很小的缺口，才看到男子伸出一隻手，隨後將他救出。

(中時電子報)