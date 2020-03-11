鞋材大廠台灣百和（9938）10日公布自結累計今年前二月合併營收逾24.58億元、年減5.57％，但因認列旗下百和興業-KY（8404）2月房地產收入增加，加上旗下越南與印尼廠營運效益提高，使得今年前二月稅後盈餘逾2.52億元、年增32.6％，EPS為0.85元，優於去年同期的0.64元。

同樣地，百和興業自結2月合併營收約7.2億元、年增1.81％，但累計今年前二月合併營收逾10.47億元、年減18.65％。百和興業10日公布自結2月稅後盈餘7,068萬元，年增2.15倍，EPS為0.22元，優於去年同期的0.08元。

不過，因百和興業今年元月稅後虧損的拖累，使得累計今年前二月稅後盈餘4,113萬元、年減3.2％，EPS為0.13元，與去年同期相同。

百和興業董事長鄭國烟表示，今年2月認列大陸無錫第一期第二批第3、7棟營建案入帳房地產營收4.52億元，高於元月認列約3,700萬元，累計前二月入帳房地產營收達4.89億元，讓公司認列房地產收入已逐月擴大。

台灣百和自結2月合併營收逾14.99億元、年增12.01％，10日公布自結2月稅後盈餘1.65億元，年增84.92％，EPS 0.56元，優於去年同期的0.3元。

台灣百和累計今年前二月合併營收逾24.58億元、年減5.57％，因認列百和興業的房地產收入增加，加上旗下越南與印尼廠營運效益提高，累計今年前二月稅後盈餘逾2.52億元、年增32.6％，EPS為0.85元，優於去年同期的0.64元。

法人透露，台灣百和約20％營收來自Nike的貢獻，因新品梭織緹花網布通過Nike認證，已小量交貨，下半年起放量，可增添下半年營運動能。

台灣百和越南黎明春第三工業區籌設新廠，生產織帶鞋帶及黏扣帶等，去年第三季採取織染一貫化作業，越南廠總產能至少可再增20％，可帶動今年單月營收增長。

(工商 )