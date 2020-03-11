梅根與夫婿哈利正執行最後一輪王室任務，9日他們終於和威廉與凱特合體，一起在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）出席王室年度盛事國協日（Commonwealth Day）慶典，重現「王室人氣4人組」同框的畫面。
不過，據《每日郵報》（Daily Mail）10日報導，由於新冠肺炎疫情影響，王室成員見面不再握手，只點頭打招呼。威廉和弟弟哈利及弟媳梅根見面，只淡淡說了聲「哈囉」就落座，雙方沒有太多互動。這雖然是4個月來他們第一次合體，但並未如眾人所預期的，顯得溫馨而熱烈，反倒瀰漫著緊張的氣氛。
事實上，今年和去年還有一點很大的不同，就是女王並未像去年一樣，邀哈利和梅根和她一起通過長長的走道，向眾人打招呼致意，再走向座位。而是由人直接帶他們落座，靜候女王和查爾斯王儲夫婦到來。不過，為了避免再讓落人話柄，大做文章，今年威廉和凱特也沒伴隨女王通過走道。
據說是女王機要秘書楊恩（Edward Young）所帶領的辦公室直接決定，不要梅根夫婦陪同女王通過走道。由於這是他們最後一次公開執行王室任務，兩人感到特別受傷。一名王室消息人士說，他們似乎很敏感，而且情緒都很大的波動。
當哈利在等待女王到來時，顯得滿腹心事，而且渾身不自在。反之，梅根卻顯得堅定並胸有成竹，從頭到尾臉上都綻放出燦爛的笑容。
文章來源：The tensions that marred Fab Four's final outing: Prince Harry and Meghan Markle 'became emotional and upset' about being dropped from Queen's arrival party... forcing Prince William and Kate Middleton to step in to 'defuse' the situation
文章來源：'That's not how to greet your brother!' Royal fans accuse Prince William and Kate Middleton of 'ignoring' Meghan Markle and Prince Harry in 'painful' encounter at Commonwealth Service
文章來源：'Not exactly the warm reunion we were hoping for': Body language expert Judi James says Harry's 'tension was palpable' as William fails to respond to his brother's 'weak, mouth-closed smile'
(中時電子報)
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