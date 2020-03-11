梅根與夫婿哈利正執行最後一輪王室任務，9日他們終於和威廉與凱特合體，一起在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）出席王室年度盛事國協日（Commonwealth Day）慶典，重現「王室人氣4人組」同框的畫面。

不過，據《每日郵報》（Daily Mail）10日報導，由於新冠肺炎疫情影響，王室成員見面不再握手，只點頭打招呼。威廉和弟弟哈利及弟媳梅根見面，只淡淡說了聲「哈囉」就落座，雙方沒有太多互動。這雖然是4個月來他們第一次合體，但並未如眾人所預期的，顯得溫馨而熱烈，反倒瀰漫著緊張的氣氛。

事實上，今年和去年還有一點很大的不同，就是女王並未像去年一樣，邀哈利和梅根和她一起通過長長的走道，向眾人打招呼致意，再走向座位。而是由人直接帶他們落座，靜候女王和查爾斯王儲夫婦到來。不過，為了避免再讓落人話柄，大做文章，今年威廉和凱特也沒伴隨女王通過走道。

據說是女王機要秘書楊恩（Edward Young）所帶領的辦公室直接決定，不要梅根夫婦陪同女王通過走道。由於這是他們最後一次公開執行王室任務，兩人感到特別受傷。一名王室消息人士說，他們似乎很敏感，而且情緒都很大的波動。

（由左至右）威廉、哈利，凱特和梅根這昔日的英國「王室人氣4人組」9日終於在倫敦合體，不過瀰漫著緊張的氣氛。（路透）

英國王室年度盛事國協日（Commonwealth Day）慶典

當哈利在等待女王到來時，顯得滿腹心事，而且渾身不自在。反之，梅根卻顯得堅定並胸有成竹，從頭到尾臉上都綻放出燦爛的笑容。

(中時電子報)