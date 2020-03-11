因為2組酒醉客分別在機艙內大打出手，英國易捷航空（EasyJet）一架班機日前2度折返停機位，最終遲了3個多小時才順利起飛。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《曼徹斯特新聞晚報》（Manchester Evening News）報導，廉價航空易捷航空編號EZY1919班機原訂5日晚間自曼徹斯特機場（Manchester Airport）起飛，飛往西班牙的阿利坎特（Alicante），不料卻在跑道上2度折返，原因是機上有酒醉客大打出手。

易捷航空發言人說，機上總共有2組醉客，第一組醉客在登機前就已經開喝，還自備酒精飲料上機，之後他們在機艙內造成一股騷動，逼得機長將飛機掉頭、開回停機位。

不過正當班機準備再度起飛時，機上另一組明顯已經酒醉的乘客又開始鬧事、大打出手，迫使機長再度折返回停機位。

最後，大曼徹斯特警察局（Greater Manchester Police）警察親自登機趕走滋事份子後，EZY1919才終於順利起飛，不過機上其他旅客的行程也因此延後超過3小時。

英國旅客在飛機上發酒瘋的事件屢見不鮮，美國有線電視新聞網（CNN）報導，上個月，一名英國女子在飛行途中試圖打開機艙門，最終被判處2年有期徒刑。女子在醉酒前曾將不同酒類混合飲用，此外還有服藥。

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(中時電子報)