因為2組酒醉客分別在機艙內大打出手，英國易捷航空（EasyJet）一架班機日前2度折返停機位，最終遲了3個多小時才順利起飛。
綜合英國《太陽報》（The Sun）、《曼徹斯特新聞晚報》（Manchester Evening News）報導，廉價航空易捷航空編號EZY1919班機原訂5日晚間自曼徹斯特機場（Manchester Airport）起飛，飛往西班牙的阿利坎特（Alicante），不料卻在跑道上2度折返，原因是機上有酒醉客大打出手。
易捷航空發言人說，機上總共有2組醉客，第一組醉客在登機前就已經開喝，還自備酒精飲料上機，之後他們在機艙內造成一股騷動，逼得機長將飛機掉頭、開回停機位。
不過正當班機準備再度起飛時，機上另一組明顯已經酒醉的乘客又開始鬧事、大打出手，迫使機長再度折返回停機位。
最後，大曼徹斯特警察局（Greater Manchester Police）警察親自登機趕走滋事份子後，EZY1919才終於順利起飛，不過機上其他旅客的行程也因此延後超過3小時。
英國旅客在飛機上發酒瘋的事件屢見不鮮，美國有線電視新聞網（CNN）報導，上個月，一名英國女子在飛行途中試圖打開機艙門，最終被判處2年有期徒刑。女子在醉酒前曾將不同酒類混合飲用，此外還有服藥。
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文章來源：BRAWL ABOARD EasyJet plane from Manchester to Alicante forced to turn back TWICE after two boozy fights erupt on board
文章來源：EasyJet flight forced to turn back twice at Manchester Airport after 'fights' break out onboard
(中時電子報)
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