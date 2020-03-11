疫情在美持續延燒，在一場多名政要出席的保守派會議中傳出確診病例後，多名國會議員也難逃需自主隔離命運，目前傳出連剛上任的白宮幕僚長梅多斯因接觸過病患，目前正在自主隔離至11日，所幸預防性檢測結果也呈陰性。

根據《商業內幕》報導，梅多斯的發言人9日推文表示，12天前在美國保守政治行動會議（CPAC）中，梅多斯可能曾接觸過一名2019年冠狀病毒疾病患者，他將自主隔離，直到週三（11日）14天隔離期到期為止。美國總統川普本月6日宣布由盟友梅多斯出任新任白宮幕僚長，是川普就職以來第4位出任此職的人士。

報導也指出，在同場會議上，包括共和黨喬治亞州聯邦眾議員柯林斯（Doug Collins）、佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）、知名友台議員的共和黨德州克魯茲（Ted Cruz），以及亞利桑那州聯邦眾議員戈薩（Paul Gosar）都傳出曾與確診病例接觸，目前都在自主隔離中，其中一人9日還跟著川普一同搭乘空軍一號。

關於疫情在美轉為嚴峻，就有國會議員曾經建議此時應該停會，佛羅里達州參議員蓋茲（Matt Gaetz）甚至在投票時上防毒面具赴國會投票，更稱整個國會根本是個病毒「培養皿」，稱議員們「彼此握手、親吻寶寶，與人自拍時接觸每個人的手機，所以我們根本沒準備好」。

至於川普是否也需要自主隔離，白宮發言人9日表示，川普並未接受檢測，他並未長期接觸任何確診人員，亦無任何病狀，總統身體狀況良好，他的醫師也將緊密關注他的狀況。

(中時電子報)