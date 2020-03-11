國立台南藝術大學校長詹景裕續任案，去年6月已投票通過，但教育部表示，因學生代表未達規定10分之1，要求校方重新投票，校方訂於10日召開臨時校務會議，進行第二次校長續任投票，結果詹景裕以同意續任54票、反對續任30票、廢票6票，通過續任。

南藝大近年校內爭紛事件不斷，去年有師生質疑校長續任案採突擊方式；音像藝術學院代理院長、總務長解職案程序不合理；台北技科大學借調教授林鳳儀帳款不清等等，師生在校內、上台北抗議，多次鬧上媒體。

前動畫藝術及影像美學所所長孫松榮、音像紀錄研究所助理教授吳永毅等人向教育部陳情，教育部回覆，對解除孫松榮代理院長職務一事「勉予尊重」，校長續任案則因當時學生代表有1人非請假，而是辦休學，於程序不合，需於3月15日前重新完成續任案。

吳永毅等多名師生發起「高教民主不應成為發大財的祭品：要求南藝校長續任投票需先公開說明」延後投票連署，截至10日上午9點35分有703人連署。校方也一一回應訴求，並有部分師生贊成不要再延期，若不滿意校長施政，續任案即可投反對票，不要再打壞學校形象、虛耗學校資源。

10日中午校務會議舉行後，雖有人提議延期，仍被多數否決，最後依反對者要求方式投票後，詹景裕順利續任，他也感謝大部分的師生給他第二次的機會，他會謙和處事，達到政通人和，提升學校競爭力。

吳永毅10日下午也發出聲明，感謝連署支持者，已向學務處領取學生社團成立申請表，籌組「南異藝議社」，邀請師生長期監督校務，尋找南藝突破高教危機的方向。

(中時 )