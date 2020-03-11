國立台南藝術大學音像藝術學院前院長孫松榮及前總務長吳永毅去年6月被解職，掀起一陣南藝大校長連任案秋後算帳之說；11月又爆發曾自台北科技大學借調的林鳳儀教授，涉嫌詐領補助款，遭檢調約談；周刊大幅篇幅報導，讓學校形象受損，師生不勝其擾。

一名校友表示，部分非該系所的學弟妹，對學校這些由來已久的紛爭起源並不了解，甚至不大關心，只希望能趕快落幕，不要讓惡鬥影響學校校譽。

另一名音像藝術學院的學生則表示，她希望校長能出來解釋林鳳儀教授被檢調約談、媒體報導校長裙帶關係事件、院長及總務長違法解職，以及校長帶來科技藝術課程，科技部分只獨厚某些人等事。

此次發起投票延期連署者之一的材質創作與設計系助理教授龔義昭在投票前表示，希望校長對投票的行政瑕疵、任內的爭議，對全校舉行公開說明。

對於部分學生、老師的疑慮，校方表示，雖有心溝通說明，卻無法達成共識，校方曾舉辦多次與校長有約座談，邀學生對談，也邀有疑慮的老師要舉行溝通，眾人對溝通方式卻無法達成共識，各自表述，導致事情愈發不可收拾。

一名老師對這些抗議師生動作非常不以為然，在學校中搞抗議示威，居心值得探討，倘若他們真的有道理，已經抗議大半年，能爭取其他師生的認同，校務會議就可以決定校長去留，不需要訴諸媒體，搞得校園不安寧。

師生抗議動作不斷，不僅校內師生備受困擾，校外人士搞不清楚狀況，質疑校方辦學不佳，大學推甄在即，部分師生都認為為了學校形象及招生，事件應該趕快落幕。

(中時 )