沙烏地為了逼俄羅斯重返談判桌，不惜引爆油市價格戰，導致國際油價慘遭大屠殺，連兩天狂瀉逾35％，但俄國之所以不願加入擴大減產行列，就是密謀逼迫美國岩油商退出市場，目前外界關注沙、俄雙方能忍受多低油價，誰又會最先投降？

路透報導，沙國上周開出降價增產第一槍後，國際油價瞬間慘崩3成，沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）和俄羅斯石油公司（Rosneft）股價都暴跌。沙、俄兩國各擁有5000億美元的資金，可用於抵禦經濟衝擊，即使油價下跌也能撐得住。

報導指出，俄羅斯財政部發表聲明強調，該國可承受每桶25~30美元的油價，預估可支撐6至10年。消息人士透露，沙國政府雖然可以忍受油價跌到每桶30美元，但必須出售更多原油來彌補營收虧損。

據Tellimer證券策略主管Hasnain Malik估算，油價必須落在80美元，沙國財政才能達到收支平衡，價位是俄羅斯的2倍。

不過，沙國擁有5,000億美元外匯存底，債務對GDP佔比只有25％，有足夠的借貸空間；至於俄羅斯外匯儲備高達5700億美元，其中包括1501億美元的國家財富基金，官方表示，必要時可動用該資金以補貼銳減的石油收入，迅速因應市場變化。

(中時電子報)