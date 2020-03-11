網友10日貼文，直說中和好市多今天人少到可以直接躺在地板上打滾，讓網友直說「這不是台灣」 (圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多登台後，不論何時總是人潮滿滿，但近日似乎還是不敵新冠肺炎疫情，客數下滑不少。有網友前往中和好市多消費時，驚訝發現總是人潮滿滿的賣場，竟然人少到可以「躺在地上打滾」，照片曝光網友也笑翻：「我不信這是台灣」、「好市多難得一見景象」。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出照片，直說「中和好市多今天人少到可以躺在地上打滾也不會被推車『告軌』耶」。透過照片可以看到，平常總是水洩不通的通道，卻只有少少的人潮，通道寬敞空曠到讓原PO直呼可以在地上打滾。

網友看到也紛紛表示：「怎麼可能，這一定不是台灣~~」、「看得我想立刻殺過去了」、「原PO對推車怨念很重哦」、「看來你對被推車『告軌』很有心得」、「台南人一樣少」、「昨天還很多，今天直接沒人是哪招」，也有人反應「羨慕，台中不管什麼時候人都超多」、「台中一樣人擠人...」。

(中時電子報)