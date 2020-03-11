新冠肺炎疫情延燒，先前有防疫專家、前疫管局長蘇益仁在台灣爆出首例院內感染後，都曾指出關鍵日約在3月15日，假設沒有再爆出新的確診病例，表示院內感染已被控制住。台灣3月15日會疫情大流行？前民進黨立委沈富雄鐵口表示，「不會，絕對不會。」

台灣3月15日會疫情大流行？前立法委員沈富雄在政論節目《雲端最前線》上表示，「不會，絕對不會」。沈富雄說他日前上節目與感染科醫師討論台灣的疫情。他認為「台灣有疫情？頂多幾個傳染病。」

沈富雄甚至還舉例，「像是一位校長帶著一群小學生去旅行，不小心食物中毒了，這須要這樣就大驚小怪，把它看成是一個大流行嗎？」沈富雄再強調說，「絕對不是。」

沈富雄說有一大堆專家跟蘇益仁有同樣的看法，所以他自嘲已經跟天下為敵，他說現在距離15日已沒幾天，反問在場主持人與來賓覺得短短時間內會爆發嗎？沈富雄再接著自問自答地說：「不會！絕對不會。」

為了表示對自己鐵口的說法有信心，沈富雄甚至跟主持人楊文嘉打賭，沈富雄發下豪語說，「3月15日禮拜天，如果沒有一波疫情上來的話」，他要楊文嘉在攝影棚裡擺上兩個蛋糕，讓全台人民瞻仰「不聽老人言，吃虧在眼前。」沈富雄再說：「如果3月15日禮拜天以前有疫情的話，我在你的（楊文嘉）桌上擺兩個蛋糕。」

其他來賓追問沈富雄那清明節之後會有危機？沈富雄再回說，「不會不會，台灣沒有造成疫情的條件」。

(中時電子報)