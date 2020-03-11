寶佳集團再加碼遠百！遠百（2903）10日公告，寶佳集團旗下寶佳資產管理公司及嘉源投資，自今年1月16日起至109年3月10日止，經由集中市場取得遠百逾1.4萬張，合計持股比重提高到12.06％！

從遠百十大股東名單來看，寶佳集團目前持股僅次於遠東新的17.06％，位居單一第二大股東。

據公告，目前寶佳資產管理公司持有遠百104,823張，持股比7.40％；嘉源投資公司持有遠百66,043張，持股比4.66％。兩者合計共持有12.06％。

寶佳集團自2019年6月起持續增持遠百，據公告，2019年6月20日至2019年12月5日止，寶佳集團經由集中市場取得遠百逾14萬張，合計持有遠百10.06％。

2019年12月6日至2020年1月15日止，再經由集中市場取得14,176張，總持股增至11.06％。2020年1月16日至109年3月10日再增至12.06％。

(工商 )