歷經一個多月，滯留武漢的台商第二批包機10日深夜11點35分左右終於抵達桃園機場，華航機上的169乘客大多是滯留湖北急需返台人員，包括老弱婦孺和回台就學的子女等，中央疫情指揮中心指揮官陳時中也親自到場指揮。

行政院長蘇貞昌指出，武漢返台包機秉持三大堅持：「弱勢優先、防疫優先、量力而為」；經過雙邊不斷溝通協調，第二批台商返台包機終於回台。

飛機緩緩進入停機坪後大門關上，乘客開始接受檢疫。（圖／記者馬景平攝）

不過，華航包機原先預計下午5點從武漢起飛，晚間7點45分降落桃園機場，卻有18人拒絕配合檢疫以及有一位女乘客體溫過高，該乘客一家三口被請下飛機，造成登機延誤，最後機上169名乘客延後至晚間9點43分才起飛，深夜11點35分左右才返抵國門。

該班機落地後，機上169名乘客立即接受檢疫，有症狀者將直接送醫隔離治療，無症狀者則後送至指定場所安置，進行隔離檢疫14天。中央疫情指揮中心也將於11日上午10點舉行記者會說明。

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(中時電子報)