第二批武漢台人返台的兩架包機，10日晚起飛，分別由台灣華航和大陸東方航空執飛，不過在報到過程，出現有人未報到、有人不配合檢疫的情況，最終搭機人數從470下修到400左右。湖北省台辦10日表示，台灣是在7日鬆口同意兩岸航班共同執飛，但拒絕大陸提出讓30位台胞作為候補名單的提議，對此感到遺憾。

新華社11日凌晨報導，經兩岸民航聯繫渠道溝通，在有關方面大力支持下，湖北省近日啟動第二批滯留台胞返台各項準備工作，協助400名左右滯留湖北台胞乘坐東方航空公司和台灣中華航空公司臨時航班從武漢天河機場直飛台灣。

報導指出，截至3月8日，滯留湖北申請協助返鄉的台胞共計1169人。全省各級台辦紮實工作，秉持「兩岸一家親」理念，全心全意為在湖北的每一位台胞健康安全提供服務保障，切實協助台胞解決在生活、就醫、防疫等方面遇到的困難和問題。

湖北省台辦負責人表示，實施10日這次運送很不容易，其間一波三折。先是東航運送計劃一再被台灣方面阻攔，後來大陸方面於2月26日提議由兩岸航空公司以臨時航班方式共同運送，台灣方面又拒絕了。

他說，拖了一段時間，台灣方面終於在3月7日鬆口同意大陸方面的安排，由東航和華航執飛臨時航班共同運送。陸方迅速開展組織準備工作，於8日連夜彙整出一份407人運送名單。這407人涉及湖北15個市州，需返台就醫、用藥者超過四成，隨家長同行的少兒約佔34％，急需返台復工者佔23％，還有臨時來湖北、滯留一個多月且在湖北沒有固定住所人員近40人，有許多是滯留在十堰、宜昌及神農架等較遠地區的人員。

湖北台辦負責人介紹，由於各種原因，直到10日下午運送人數一直在動態變化，最終實際運送會較原計劃有所減少，主要有三類情況：一是部分台胞在9日做最後統計確認時改變想法，其中一些人不希望回台灣後接受14天強制隔離；二是有台胞在向武漢集結過程中經體溫檢測有發熱症狀，也有台胞不願做核酸檢測，他們最後都沒有登機；三是有大陸配偶未成年子女原本在台灣生活，因受台灣方面最近的特別限制無法返台，其母親只能留下來照護。這類情況雖然是個別的，但台方限制有悖親情。

這位負責人表示，這次臨時班機運送中令人遺憾的是，在一些台胞因各種原因未參加運送、飛機艙位出現空缺的情況下，原本在不超出原定運送總數範圍內遞補30多位急需回鄉的台胞參加10日運送，但遭到台灣方面拒絕，一些台胞對此感到很失望。

湖北省台辦負責人說，有關方面一直在積極努力促成在湖北台胞返鄉，湖北省有關市州為協助這次運送做了大量工作。10日返鄉的台胞在離開湖北居住地和登機前，全部經核酸檢測呈陰性，並經過最少三次體溫檢測。各地承運車輛符合客運服務資質和防疫要求，隨車醫護及工作人員全程做好安全防護措施。

他認為台灣部分政治人物稱，為台胞返鄉「用心盡力」，與實際情況大相逕庭，強調「如果他們真的用心盡力，就應該同意10日30餘位台胞關於飛機載運空缺遞補的合理要求；如果他們真的用心盡力，就應該儘早明確仍滯留在湖北的700多名台胞能夠返鄉的具體時間」。

他希望兩岸航空公司能夠在最短時間內，再次安排共同運送，盡快協助滯留台胞全部順利返鄉。

10日晚21時44分，台灣華航CI542航班載運169名台胞從武漢機場起飛。截至11日凌晨0時許，另一架東航MU9005航班，仍因檢疫等問題，延遲起飛。

(旺報 )