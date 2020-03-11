《順風婦產科》朴美月與老爸朴英奎互動爆笑。(本報系資料照)

金承恩在三級片全裸美胸任揉，大膽演出惹議。(取自韓網)

1998年韓國播出家庭喜劇《順風婦產科》，創下25%高收視，台灣觀眾都瘋狂。這戲捧紅宋慧喬、李泰蘭、金素妍、金來沅一票新人。童星金成恩更因完美詮釋驕縱任性小女孩「朴美月」，常逗得觀眾捧腹大笑，卻難料這麼可愛的角色，長大成了脫星，人生路淒涼。

「美月」成家喻戶曉童星 在學卻遭霸凌

雖然金成恩和宋慧喬幾乎同時出道、同時爆紅，在戲中美月角色的份量甚至超過宋慧喬，但她當年卻此在學校飽受霸凌欺負，連帶影響到她原本大好前程，處境令人心疼。

出身於普通人家的金成恩，擁有超乎年齡的成熟演技，卻由於相貌過於平凡，遲遲沒有演出機會。一直到後來遇到《順風婦產科》導演，刻意將朴美月一角設定為外型普通、個性老成的小女孩，金承恩才終於憑著演技打動導演，獲得了這難能可貴的演出機會。

當時年僅7歲的金成恩，將朴美月的野蠻、任性詮釋的恰如其分，隨著該劇收視一路攀高，金成恩人氣也跟著水漲船高，成為當時韓國最火紅的童星之一。更有傳她一個月光廣告酬勞的收入，就高達1億韓元(約300萬台幣)，雖然她的母親否認，但由此可知金成恩的走紅程度。

金成恩用整形擺脫美月陰影。(取自金成恩IG)

月入曾創1億韓元 長大靠整型演三級片

只是高知名度並沒有為金成恩帶來幸福，反而是一連串的痛苦。她因為演出美月給人的印象太深刻，在求學時期慘遭同儕霸凌、排擠與輕視，甚至一度傳因罹患憂鬱症，萌生想不開念頭，她選擇離開出生地，遠赴紐西蘭求學，直到成年後才返國發展。

金成恩在《花樣女鬼》中的火辣床戲。(取自韓網)

為了擺脫童年陰影，金成恩不僅選擇整形重建自信，還大膽接拍三級片《花樣女鬼》，只為擺脫任何跟美月有關的痕跡。留著大波浪長髮的她，在片中放浪地跨坐在男人腰上，接著慢慢脫下白色襯衫，一點一點地露出胸前渾圓雙峰，一臉痛苦又似享受的任男人搓揉，相當敬業。

金成恩的破格演出，的確為她帶來另一波討論話題，只是大部分的人對她只有錯愕與傻眼，認為美月墮落了，不解昔日爆紅童星金成恩怎會淪落去拍三級片？但金成恩說，演出什麼作品都是她的選擇，對她來說，拍攝三級片沒有痛苦也沒有壓力，一點都不需要外界同情。

現年28歲的金成恩，非但無法在競爭激烈的韓國演義圈再次爆紅，反而連一部戲約都接不到，連吃飯都成問題，最終只能聽從朋友建議，改行當起直播主，徹底放棄演員夢想。

(中時電子報)