寄望政府振興 道瓊一度強彈逾900點 02:112020/03/11 中時電子報 翁士博 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 (圖/路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國股市星期一暴跌，創下2008年金融危機爆發以來最大跌幅，由於各國當局可望推出寬鬆政策避免全球經濟陷入衰退，平息了投資人的緊張情緒，星期二道瓊工業指數開盤之後強力回彈，一度大漲逾900點。 根據中央社報導，華爾街股市開盤交易後數分鐘，績優股為主的道瓊工業指數大漲920點，漲幅3.9%，報24773.66點。標準普爾500指數勁揚3.6%，報2845.76點。科技股為主的那斯達克綜合指數大漲3.6%，報8237.01點。 美股收盤道瓊狂挫逾2000點 重現金融海嘯夢魘 (中時電子報) #美股 #交易 #標準普爾 #暴跌 #新冠肺炎 #經濟蕭條 #道瓊指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 新希望拓生豬養殖 股價逆勢紅 04:092020/03/07 全球財經 整頓五股垃圾山 5月底前拆90間違建 04:102020/03/07 地方新聞 新冠肺炎「最新試劑」研發成功！一次測6種病毒 只需90分鐘 08:452020/03/07 兩岸 群益投信：醫療生技趨勢長多 04:102020/03/09 產業特刊 《大法師》資深演員麥斯馮西度逝世 享壽90歲 22:142020/03/09 娛樂 2月營收成績單－面板兩樣情 友達月增14.2％ 群創倒退嚕 04:102020/03/10 財經要聞 元大美債ETF逆勢大漲 榮登避險王 04:102020/03/10 投資理財 道瓊啟動熔斷機制 一度崩跌逾2000點 美股狂瀉 台股剉咧等 04:102020/03/10 財經焦點 美股閃崩2千點！台股開盤下挫百點 09:012020/03/10 財經 暴漲945點僅曇花一現！ 美股早盤急崩一度翻黑震盪 21:332020/03/10 財經 國際熱門新聞 全國被禁足 深情義大利人最火大這事 - 國際 伊朗單日死亡人數破紀錄 確診人數破8000大關 - 國際 冷颼颼！哈利梅根和王室關係緊張 - 國際 傳與確診者同場！記者追問「是否接受檢測」…川普直接轉頭走人 - 國際 好奇號發現火星古代生命證據 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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