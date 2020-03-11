美國股市星期一暴跌，創下2008年金融危機爆發以來最大跌幅，由於各國當局可望推出寬鬆政策避免全球經濟陷入衰退，平息了投資人的緊張情緒，星期二道瓊工業指數開盤之後強力回彈，一度大漲逾900點。

根據中央社報導，華爾街股市開盤交易後數分鐘，績優股為主的道瓊工業指數大漲920點，漲幅3.9%，報24773.66點。標準普爾500指數勁揚3.6%，報2845.76點。科技股為主的那斯達克綜合指數大漲3.6%，報8237.01點。

(中時電子報)