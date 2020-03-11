新冠肺炎的疫情快速在全球蔓延，日本今天新增59人確診感染，創下單日新增確診人數最多紀錄。此外，愛知、神奈川縣今天共有3人死亡。

日本放送協會(NHK)報導，根據日本厚生勞動省、各地自治體的資訊顯示，新冠肺炎的疫情擴大，神奈縣今天有一名80多歲男性死亡。

在愛知縣名古屋市今天有1名確診者死亡。此外，本月7日被送至醫院急救的1人也於今天死亡。因此，名古屋市今天有2人死亡。至今在愛知縣確診死亡者累計3人。包括死者在內，愛知縣今天新增確診13人，縣內確診累計99人。

大阪府今天宣布新增確診18人，年齡在20多歲至70多歲間。18人當中有9人曾到過有多人確診的大阪市內音樂演唱會展演場，或與先前到過展演場的確診者曾密切接觸。

幾乎所有確診者都症狀輕微或無症狀，只有一名居住在豐中市的70多歲男性是肺炎重症患者。截至目前，大阪府累計確診增至73人。

(中時電子報)