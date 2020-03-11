新冠肺炎在歐洲擴散，義甲聯賽全面停賽，西甲聯賽則宣布至少閉門進行兩輪賽事，最賺錢的英超聯賽又該如何因應？英超冠軍隊曼城明帥瓜狄歐拉（Pep Guardiola）今天表示，如果為了防疫要閉門比賽，不如乾脆停賽，因為沒有觀眾的比賽「沒有意義」。

英國政府到目前為止仍讓職業足賽正常進行，曼城周三要在主場迎戰「槍手」兵工廠，並沒有禁止觀眾入場。

「我們很關切這件事，因為義甲已經停賽了，西甲未來兩周也要閉門比賽，」瓜帥說：「這裡遲早也會有同樣的情況，疫情升溫的趨勢就像之前的義大利和現在的西班牙一樣。」

「另一個議題是沒有觀眾閉門比賽，是不是更糟的事情。我們踢球比賽是為了球迷，如果人們不能來看，這件事就沒有意義了。」瓜帥說：「我不想踢沒有觀眾的英超、歐冠或任何盃賽。但我們會遵照政府的指令，世界上每個人都無法置身事外，必須做我們該做的事，遵守相關規定。」

(中時 )