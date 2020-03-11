巴西足球巨星、兩屆「世界足球先生」羅納狄紐（Ronaldinho，即小羅納度之意）日前因持假護照嘗試入境巴拉圭，與哥哥遭到逮捕，委任律師今天開庭申請交保改採居家軟禁，被法官認為有逃亡之虞而駁回。直到調查完成之前，小羅可能要在巴國首都亞松森郊區的看守所羈押半年之久。

「羅納狄紐獲釋後可能潛逃出境，他留在這個國家是必要的。」承審法官阿瑪利亞（Gustavo Amarilla）如是說。

小羅兄弟的委任律師爭取以77萬美元的保釋金交換居家軟禁，與檢察官波契（Marcelo Pecchi）發生激辯。波契說：「目前調查才剛剛開始，如果現在就讓嫌犯離開，可能再也無法將他們帶回來審判，因為巴西不會引渡他們的公民。」

高人氣的小羅雖在2015年引退，仍受到全球球迷與贊助商的熱烈歡迎，這次他是在巴拉圭當地賭場老闆的邀請下入境。但巴西人入境巴拉圭並不需要護照，小羅為什麼要偽造巴拉圭護照，原因仍待查明。

(中時 )