第二批武漢台人返台的兩架包機，10日晚起飛，分別由台灣華航和大陸東方航空執飛，不過在報到過程，出現有人未報到、有人不配合檢疫的情況，最終搭機人數從470下修到400左右。湖北省台辦10日表示，台灣是在7日鬆口同意兩岸航班共同執飛，但拒絕大陸提出讓30位台胞作為候補名單的提議，對此感到遺憾。

新華社11日凌晨報導，經兩岸民航聯繫渠道溝通，在有關方面大力支持下，湖北省近日啟動第二批滯留台胞返台各項準備工作，協助400名左右滯留湖北台胞乘坐東方航空公司和台灣中華航空公司臨時航班從武漢天河機場直飛台灣。

報導指出，截至3月8日，滯留湖北申請協助返鄉的台胞共計1169人。全省各級台辦紮實工作，秉持「兩岸一家親」理念，全心全意為在湖北的每一位台胞健康安全提供服務保障，切實協助台胞解決在生活、就醫、防疫等方面遇到的困難和問題。

(中時 )