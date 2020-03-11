地勤人員全副武裝準備接機。（陳麒全攝）

飛機停靠在接駁坪時，有旅客透過飛機窗門向媒體揮手，也有不少旅客忙著用手機向家人親友報平安。（陳麒全攝）

大陸東航專機在11日清晨4時8分抵達桃園國際機場。（陳麒全攝）

地勤人員全副武裝準備接機。（陳麒全攝）

從機艙窗戶觀察，搭機旅客除了戴口罩外，都穿著藍色的防護衣，還有戴著護目鏡。（陳麒全攝）

從機艙窗戶觀察，搭機旅客除了戴口罩外，都穿著藍色的防護衣，還有戴著護目鏡。（陳麒全攝）

飛機降落後滑行到航廈外的接駁機坪，再由桃勤拖車拖往安排旅客檢疫的台灣飛機維修公司機棚。（陳麒全攝）

飛機降落後滑行到航廈外的接駁機坪，再由桃勤拖車拖往安排旅客檢疫的台灣飛機維修公司機棚。（陳麒全攝）

10日啟動的第二批武漢台胞專機分為二個航班載送361名旅客返台，從10日晚間到11日凌晨時段，分別以華航與大陸東航各派飛一架專機，旅客再抵達桃園機場通過檢疫後，被安排前往檢疫所隔離檢疾14天，而有人未報到，有人拒檢被拒載，還有旅客在登機後，因體溫超標而下機，問題一波三折。

新冠肺炎疫情延燒，首架武漢台胞返台專機，在2月3日深夜返台後，當時因登機名單出現爭議，沒有保障弱勢、登機檢疫粗糙、機上出現確診者等因素，導致後續專機時程一直延宕，滯武漢台胞也一直從各種管道發聲，希望政府協助返台。

經過兩岸協調多次後，終於達成共識，10日啟動第二批武漢專機，並由中華航空、中國東方航空各派出一架專機，將台胞載回台灣。

第二批共兩架次專機分別在10日深夜11時37分，與11日清晨4時8分抵達桃園國際機場，飛機降落後滑行到航廈外的接駁機坪，再由桃勤拖車拖往安排旅客檢疫的台灣飛機維修公司機棚。飛機停靠在接駁坪時，有旅客透過飛機窗門向媒體揮手，也有不少旅客忙著用手機向家人親友報平安。

華航載運台胞的專機，回程一波三折。原本預定載運202名旅客，但有11名台胞沒有到武漢機場報到，另有18名台胞己經到了機場，卻不願意接受檢疫程序，而被拒絕登機，在登機時，又有1名旅客出現體溫過高狀況，使登機的旅客減少到172人。

華航專機原定10日下午5時從武漢天河機場起飛，不過檢疫過程耗費時間，一直延後到10日晚間8時25分，才從武漢天河機場停機坪後推。飛機退到滑行道上，機長正準備滑行前往跑道時，專機上組員又通報機上1名女性突然出現體溫過高、身體不適狀況，機長及隨行檢疫官為求慎重，又把專機滑回停機坪處理，起飛時間再度延後，最後讓該名女性與同行的的丈夫及小孩一起下機，沒能搭上專機回台。航空公司依規定卸載這3名旅客的行李，再重新後推起飛回台，原本登機的172名旅客，最後只有169人成行。

受到華航專機延後影響，也造成東航專機也被迫延後。東航的專機在11日凌晨2時08分從武漢天河機場起飛，經過2個小時飛行，4時08分降落桃園機場。登機前一度傳出不確定是陸方指示，還是旅客方面不配合，只要戴口罩，拒絕搭配防護衣。不過專機降落後，從機艙窗戶觀察，搭機旅客除了戴口罩外，都穿著藍色的防護衣，還有戴著護目鏡；專機的機長也穿著全罩式隔離衣駕機。

第二批二航班的361名旅客抵台在機棚內下機後，再一次經過檢疫測量體溫、並填寫健康聲明卡與相關旅遊、居住史等資料，有症狀者直接送醫隔離治療，無症狀者則會後送至指定場所安置，進行隔離檢疫14天，另外為保護所有旅客的隱私，在飛機停妥後，停機棚也立即關閉廠棚大門。

旅客完成嚴密的檢疫流程後，所有人搭乘安排的遊覽車，分梯分組各自送往三個隔離所，經過一整天搭機、檢疫等一連串的舟車勞頓，在遊覽車內旅客的臉龐難掩疲憊神情。

桃機國境單位統計，由於原訂有407名搭機旅客，但有部分未報到、有因檢疫問題被拒搭機，使得返台人數比原先規劃人數少一些。總計兩架次專機所搭載的旅客共361人，包括華航169人、大陸東航192人，確切數字仍由中央流行疫情指揮中心公布。

(中時 )