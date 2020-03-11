農曆2月19日是觀世音菩薩誕辰，雖然今年因新冠肺炎疫情，沒有舉辦盛大慶典，但許多寺廟、宮觀，甚至信徒在自家中，都會舉行儀式，為這尊台灣廣受敬祀的神明祝夀。

象徵慈悲的觀世音菩薩，常被信眾稱為「觀音」、「白衣大士」或「慈航真人」，在台灣民間信仰中占有一席之地，無論佛教、道教、一貫道、密宗及理教都信奉祂。

宗教聯盟主席朱武獻指出，在台灣有許多不同的宗教共同崇拜觀世音菩薩。（圖／馬景平攝）

「觀世音菩薩原本已經成佛，但為了接近眾生，祂回頭做菩薩。」身兼台北市佛教會理事的「北投慈航寺」住持釋常禪指出，觀世音菩薩甚至比釋迦牟尼還早成佛，佛號「正法明如來」，但為了接近眾生、幫助世人而「倒駕慈航」，自願「降級」成為菩薩；或許因為觀世音菩薩的救苦救難、慈悲助人形象，讓祂成為台灣民間最受愛戴的神明之一，在各種宗教中都可見其身影。

觀世音薩是台灣民眾最普遍信仰的神明之一，圖為嘉義縣玉山兒觀音佛祖遶境活動。（圖／報系資料照）

釋常禪舉例，傳說中觀世音菩薩曾化身為美麗的妙齡女子，前往一個沒有信仰的小漁村，吸引當地眾多追求者；觀世音菩薩化身的少女告訴這些追求者，只要誰能在期限內熟背《普門品》，她就委身下嫁；但因達成目標的人太多，她又陸續開出不同的佛經題目，最後只剩一名秀才能背誦出整部《法華經》。然而，少女在成婚當天突然死亡，返回天上。釋常禪解釋，誦經過程等於是跟神明對話，觀世音菩薩的用意在於「因材施教」，用美少女「魚籃觀音」的形象，轉化這個漁村的氣質。

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(中時電子報)