「宗教聯盟」主席朱武獻說，觀世音菩薩受許多宗教崇敬，在道教裡，祂被稱作「慈航真人」、「白衣大士」，或僅稱作「觀音」，而因觀世音菩薩成佛很早，一貫道稱祂為「南海古佛」、理教則稱「聖宗古佛」；農曆二月十九（國曆三月十二日）是觀世音菩薩的誕辰，農曆九月十九是祂的出家日，農曆六月十九則是成道紀念日，每年的三大重要紀念日，都有不同宗教背景的信徒舉行祭典。

屬於「西方三聖」之一的觀世音菩薩，代表德性是慈悲，世人稱為「大慈大悲觀世音菩薩」。許多廟宇都有供奉祂的神像，其中包含呈現男性的丈夫相，也有更多塑造成女性形象，被民間喚做「觀音媽」或「觀音娘娘」；根據佛教經典《妙法蓮華經》（法華經）記載，觀世音菩薩有三十二化身，視情境需要，以不同的形象弘法。

觀世音菩薩是台灣民眾最普遍信仰的神明之一，圖為北投慈航寺與住持釋常禪。（圖／馬景平攝）

對於觀世音菩薩的慈悲影響，釋常禪以自己為例，當年他在「板橋接雲寺」擔任住持，由於該寺是地方型香火廟，150年來，7月都有殺豬祭拜的習俗；釋常禪說服當地里長與民意代表組成的寺廟委員，強調觀世音菩薩是慈悲的化身，不應該在祂面前殺生，要求取消這項獻祭，「取消的第一年，我很緊張，深怕地方上發生什麼意外，讓信眾以為好兄弟不高興；我每天向觀世音菩薩祝禱請求保祐，結果一年來平平安安，也終於改掉這150年的殺生習俗，這都是菩薩帶來的教化。」

全台知名觀音寺

艋舺龍山寺：座落於台北市萬華區，為國定古蹟。

北投慈航寺：原為「淡水慈航寺」，有百年歷史。

板橋接雲寺：位於新北市板橋區，為板橋林家所建。

甘泉寺：位於桃園市觀音區，主祀的觀世音菩薩是一尊天然石像，為觀音區地名由來。

清水紫雲巖：座落於台中市清水區，已有300多年歷史。

台南龍山寺：現址在台南市東區，原建於清康熙年間，日治昭和年間遷址。

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(中時電子報)