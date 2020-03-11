新冠肺炎疫情愈燒愈烈，全球確診病例和死亡人數持續竄升，台灣中藥材和科學中藥熱銷，從半個多月前就開始缺貨，價格也隨之上漲，不少中醫院所擔心拿不到藥物，近期紛紛搶單。

西藥方面也面臨相同狀況，治療心血管疾病和糖尿病用藥青黃不接，由於大陸實施「封城」，許多仰賴對岸進口的中、西藥品，庫存數量亮起警戒的黃燈，隨時有斷貨風險。

大陸和印度是全球主要藥物供應國，新冠肺炎造成大陸武漢等超過八十座城市封城，工廠停工和交通運輸中斷，連帶影響藥品生產及出口；三月四日，印度官方也因擔心疫情持續擴大，禁止二十多種製藥原料與藥品出口，以防印度國內製藥原料短缺。全球中西藥供應鏈，恐出現「斷鏈」危機。

根據台灣經濟研究院調查指出，台灣約有六至七成民眾使用中藥，每年從大陸進口中藥達三．三萬噸，每位民眾每年約使用一．四三公斤中藥，顯見中藥市場頗具規模。

食藥署表示，在正常的狀況下，藥品都會按一定比例分配給醫療院所與社區藥局，即使有些醫院有簽約，可以拿走較多的藥品數量，食藥署也會管控，須按比例配給藥局。食藥署說,這是固定比例的，「舉例來說醫院拿走七成，就要給藥局三成」。

如果遇到缺藥狀況，食藥署則會啟動專案因應，基本情況會視藥品許可證與專業臨床經驗做決定，看看有無替代藥品，最後的資訊都會公布在「藥品供應資訊平台」，供民眾、醫院與診所當參考。

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(中時電子報)