新冠肺炎疫情來勢洶洶，民眾也紛紛到中藥行添購強身補氣的中藥，目前市面上針對上呼吸道及潤肺的中藥，是中藥鋪裡最火紅的藥品。

桃園市中藥公會理事長莊忠賢指出，民眾詢問度較高的是東洋蔘、黃耆、麥門冬與百合，尤其是有增強免疫效果的黃耆，平常許多人就會放在家裡當成保健食品；去年黃耆產量減少，每台斤從三百五十元漲到四百元，若疫情沒有緩和，價格恐持續飆漲，甚至無藥可用。

莊忠賢指出，因工廠尚未復工及封城，大陸中藥送不出來，他的中藥庫存量還能撐一至三個月，除非大陸疫情反轉，否則庫存很快就會用完；他強調，因為台灣九成五的中藥材都自大陸進口，只要大陸不解除封城，藥材就會「卡關」，若疫情最終失控，再加上民眾恐慌心理，隨時可能缺貨；就算台灣自行種植出部分藥材，但因經緯度、溫度、溼度、土壤與氣候等因素不同，台灣種出來的藥材還是會跟大陸有差，藥效不會比適地生產的藥材顯著。

大陸為中藥材大國，但由於疫情爆發後多處封城，造成藥材「卡關」無法運送。（圖／報系資料照）

本身經營中藥行的「台灣中藥從業青年權益促進會」會長古承蒲表示，疫情影響是全面性的，從原料、運輸到工廠端環環相扣，大陸多數中藥農家都還有年前的存貨，但受制於疫情擴大，鮮少藥農外出販售藥材，加上工廠沒復工，藥材無法進行泡製、切片與包裝等程序，更別提運輸系統也還停擺，就算有藥也出不來；尤其為了方便患者服用，藥材進一步加工成粉劑、錠劑或膠囊的科學中藥，只要缺了其中一味藥材，藥品就不能合成一劑。

一家台灣科學中藥大廠表示，藥材安全存量都控制在半年內，設在大陸天津市的「飲片廠」（藥材泡製和切片）出貨暫時無虞；不過需要藥證配藥的科學中藥，例如十全大補湯就要有十種藥材，四物湯就一定要四種，只要少一味，便無法配出科學中藥，供應完整性相當敏感。

食藥署表示，在正常的狀況下，藥品都會按一定比例分配給醫療院所與社區藥局，即使有些醫院有簽約，可以拿走較多的藥品數量，食藥署也會管控，須按比例配給藥局。食藥署說,這是固定比例的，「舉例來說醫院拿走七成，就要給藥局三成」。

如果遇到缺藥狀況，食藥署則會啟動專案因應，基本情況會視藥品許可證與專業臨床經驗做決定，看看有無替代藥品，最後的資訊都會公布在「藥品供應資訊平台」，供民眾、醫院與診所當參考。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)