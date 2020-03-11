新冠肺炎疫情肆虐，前陣子才經歷「口罩之亂」口罩一片難求，現在又爆出民眾常見的常備藥品也恐拉警報，除了中藥供應潛藏斷鏈危機，西藥也面臨缺貨。藥師公會全聯會理事長黃金舜說，西藥主要的二大生產地為大陸和印度，尤其這次疫情的重災區武漢，就是生產藥品的重鎮，約占全大陸藥品產量六至七成。

台北市一家藥局藥師告訴本刊，「從過年後到現在，藥品存貨一天比一天緊繃」，包括最常見的膽固醇用藥「冠脂妥」、解脹氣的「加斯克兒」，或是治療高血壓的「冠達悅」與預防血栓的「伯基」等心血管疾病用藥，還有近年來病患數逐年攀升的糖尿病用藥「醣祿錠」，目前都相當難叫到貨，「以我們為例，五間合作藥廠中，只剩一家有貨。」

藥師透露，若原料產地疫情不改善，藥品無法進口台灣，面對患者的第一線藥局肯定會斷貨，「目前只要聽到哪間藥廠有多的存貨，都要趕快打電話去搶購，動作慢就真的沒得買。」一間國內大藥廠表示，儘管每家藥廠狀況不盡相同，不過在大陸封城的影響下，各大藥廠還是會緊張，「大家都開始找藥品第二來源地，例如日本、中南美洲及歐洲。」

新冠肺炎肆虐，大陸忙著生產相關藥品，導致其他西藥出貨更加緩慢。（圖／報系資料照）

中部一家藥廠主管指出，「想從其他源頭購入藥品並不容易，光是重新跑藥品的申請程序就很耗時，至少二至三個月，中藥也要一至三個月時間。」黃金舜也說，藥廠想要轉換採購來源，不是那麼容易，「舉例來說，若今天突然要從伊朗進貨，除了運費的問題，其他相關成本和流程，還是較為繁雜。」

食藥署表示，在正常的狀況下，藥品都會按一定比例分配給醫療院所與社區藥局，即使有些醫院有簽約，可以拿走較多的藥品數量，食藥署也會管控，須按比例配給藥局。食藥署說,這是固定比例的，「舉例來說醫院拿走七成，就要給藥局三成」。

如果遇到缺藥狀況，食藥署則會啟動專案因應，基本情況會視藥品許可證與專業臨床經驗做決定，看看有無替代藥品，最後的資訊都會公布在「藥品供應資訊平台」，供民眾、醫院與診所當參考。

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(中時電子報)