肺炎疫情愈燒愈烈，除了口罩與酒精，現在更爆出西藥也恐缺貨，許多下游診所與藥局都抱怨，現在要叫藥品簡直難上加難，導致民眾來藥局購買卻只能空手而歸。

「許多大醫院都與代理商或藥廠簽訂合約，因此可以照著合約內容取得貨品；一般來說，醫院一次取一個月的用量已經足夠，近來卻有醫院一次取走半年藥量，況且大醫院明明門診數量下降，卻故意囤積藥品，搞到最下游的診所和藥局無藥可用。缺藥的另個原因，是人為問題所造成；受疫情影響，民眾前往醫院的意願明顯降低，若囤積藥品，疫情結束後，藥品還剩餘大量庫存，也是一種浪費。」黃金舜說。

黃金舜強調，大醫院囤藥問題亟需處理，政府應善盡稽查的職責，或是公布醫院在疫情影響前的藥品使用量，並和疫情期間做對比，若查出不當囤藥就應該重罰；他憂心地指出，「今天民眾搶不到口罩，可以暫時不戴，但高血壓患者的用藥，不能說停就停。」

新冠肺炎疫情在全球蔓延勢如燎原，民眾歷經「口罩之亂」後，緊接著又面臨家庭常備的中西藥品斷貨危機，政府如何穩定民眾恐慌心理，並提出適當策略因應，是另項防疫新挑戰。

食藥署表示，在正常的狀況下，藥品都會按一定比例分配給醫療院所與社區藥局，即使有些醫院有簽約，可以拿走較多的藥品數量，食藥署也會管控，須按比例配給藥局。食藥署說,這是固定比例的，「舉例來說醫院拿走七成，就要給藥局三成」。

如果遇到缺藥狀況，食藥署則會啟動專案因應，基本情況會視藥品許可證與專業臨床經驗做決定，看看有無替代藥品，最後的資訊都會公布在「藥品供應資訊平台」，供民眾、醫院與診所當參考。

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(中時電子報)