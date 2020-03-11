「Lollipop＠F」成員楊奇煜（小煜），9年前和朋友合夥開髮廊當起CEO，「起家店」選在台北市西門町，吸引了不少年輕客層，開張2年就回本，眼光十分精準。不料，3月2日晚間，髮廊所在大樓發生火警意外，雖然20分鐘內就順利撲滅火勢，且未造成任何傷亡，但祝融仍波及髮廊，小煜不得不暫停營業重新裝潢，損失超過新台幣500萬元。

3月2日晚間10點50分，位於台北市西寧南路和成都路口的一棟大樓發生火警，據了解，失火原因為一樓餐廳燃燒雜物導致，起火面積約3平方公尺。雖然消防隊不到20分鐘便撲滅火勢，但大樓的二樓至五樓仍慘遭波及，而該處正是小煜開設的複合式髮廊加港式餐廳「In% HAIR CAFE」，所幸當日適逢公休，沒有造成人員受傷，算是不幸中的大幸。

火災過後可見髮廊所在樓層全數遭殃，現場還有工程人員在搶修。（圖／本刊攝影組）

隔天店家即在臉書粉絲專頁公告，將進行內部整修，「為了提供大家更舒適亮麗的環境，整修工程預估約莫一、二個星期，過程中有不盡完善的地方，敬請見諒。」而小煜也在臉書私人帳號發文「媽媽說，想哭的時候就看著天空，眼淚就不會掉下來囉！」對於心血遭逢火災大感無奈。

火災隔天小煜難過地在臉書發文，對於投資的心血遭逢意外大感無奈。（圖／翻攝自臉書）

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(中時電子報)