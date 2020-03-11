2月6日下午近4點，本刊直擊「Lollipop＠F」成員楊奇煜（小煜）獨自在台北市復興南路逛大街。拿著二杯咖啡的他，隨後轉進一家健身房，直到傍晚六點才離開，接著步行數分鐘到附近的海鮮燒烤店與友人碰面，期間不少星友如大飛、綠茶和黃玉榮先後到場，大家一起吃吃喝喝兼打屁。

到了隔日凌晨1點，小煜依然不顯疲態，繼續和友人聊天，講到興奮處更是眉飛色舞、手腳全來，時而勾肩搭背、時而一把抓起同桌女性友人的纖纖玉手。直到清晨近五點、天色已微亮時，這場將近十二個小時的聚會總算結束，看來小煜除了有錢有閒，體力更是驚人；腳步有些搖晃的他，在「強辯樂團」主唱黃少谷等友人的攙扶下，獨自搭計程車返家。

將近12小時的馬拉松聚會結束後，小煜在友人的攙扶下步出店外，還和女性友人抱個不停。（圖／本刊攝影組）

現年34歲的小煜，2016年和張景嵐因合作電視劇《原來1家人》傳出緋聞，二人正面認愛後，小煜坦言有步入人生下一階段的打算，無奈計畫趕不上變化，小倆口交往3年後，仍因宗教信仰及個性不合等問題宣告分手。已屆適婚年齡的他，曾表示很後悔沒在26、27歲時結婚，「本來有機會，可是好像又溜走了。」去年7月，小煜被本刊拍到與長髮正妹鍾采軒在電影院約會，之後更一起回家過夜。但從這次燒烤店之約，鍾采軒始終未見現身看來，應該又是一段短命戀。

今年3月初小煜入住新厝，按捺不住喜悅在臉書發文。（圖／翻攝自臉書）

如今無約一身輕的小煜，全力打拚髮廊事業，演藝工作則等待機緣。7月5日出生的他，距離「35歲前完成終身大事」的人生目標，剩下不到4個月，另一半卻仍未出現，但他還是做足準備，3月初在臉書宣布新家裝潢接近完工、開心入厝的好消息，相信他也十分期待儘快有女主人入住。

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(中時電子報)