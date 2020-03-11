精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(3月11日)的國際新聞重點。

【1】有如雲霄飛車 美股大反彈 道瓊狂漲1167點

美股在疫情、油價、政策各種因素之下激烈震盪，走勢有如雲霄飛車，在星期一道瓊指數雪崩狂跌了2013點之後，星期二上演「報復性回彈」，開盤即大漲，最後收盤時漲了1167點。

【2】義大利疫情暴走 一日168死 感染破萬人

義大利民防保護局(Civil Protection Agency)星期二對外表示，義大利境內的新冠肺炎死亡數在一日內大增36%，也就是168人，總死亡病例達到631人，這是自從2月21日該國爆發疫情以來，死亡案例數量增加最多的一天。

【3】西班牙兩日暴增千例 瞬間追上法國與德國

西班牙的新冠肺炎疫情一夕之間爆發，星期日累計的數字是589例，到了星期二就飆升到1,639例，兩日內成長了三倍，這數字是一周前的十倍之多，幾乎追上了法國和德國的案例數量。其中疫情最嚴重的地區，就是人口稠密的馬德里。

【4】首爾最大群聚感染 64人中鏢

南韓10日新冠肺炎確診病例再增131例，累計確診病例達7513例，而新增病例數已連續第4天下降，且是時隔兩周首次回落至200人內。然而在首都首爾市，卻傳出單一最大規模群聚感染事件！

【5】府會多人居家隔離 白宮剉咧等

上月底，美國總統川普與副總統彭斯曾一同出席「保守派政治行動會議」（CPAC），卻傳出1名與會者7日確診感染新冠肺炎。5名共和黨籍國會議員，包括新任白宮幕僚長梅多斯，因為與該患者有過接觸，都已自我隔離，而其中2名國會議員近期還曾與川普同場過，甚至一起搭「空軍一號」，但是川普至今並未接受病毒檢測。

(中時電子報)