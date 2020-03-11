臥室床頭旁，一隻造型俏皮的小鳥發出溫暖黃光，照亮了黑暗，ＯＬ伸出手拿起小鳥，「啪」一聲打開開關，頓時間小鳥開始狂震！ＯＬ將小鳥靠近身體深處，原來這隻小鳥不只會震動按摩，鳥嘴還會吸會吐，讓女主人全身抖到最高點，誰會想到，這竟然是一個偽裝成夜燈的情趣用品！高潮後，ＯＬ意猶未盡，起身隨意瀏覽網站，又看到另一個可愛的「蕉男友」，心花怒放立馬下訂，網頁卻顯示缺貨中……。

每月熱銷二千支的「蕉男友」，現在只能採預購方式，何時到貨還是未知數。（圖／黃耀徵攝）

很受女性歡迎的「逗豆鳥」，不但是情趣按摩器，還有小夜燈功能。（圖／翻攝自網路）

以上雖是模擬情境，但現實中，情趣用品不畏新冠肺炎衝擊，在百業蕭條中，銷量「疫」柱擎天卻是事實！本刊記者從南到北調查發現，情趣產業正逢「居家春潮」，甚至賣到缺貨！

「正所謂飽暖思淫慾，對情趣產業來說，即將領年終的第四季是旺季，年後到5月報稅是淡季，這跟一般的民生用品淡旺季一樣；今年因為疫情關係，原以為會受影響，但意外的是淡季不淡，不少商品還缺貨！」大型網站「愛摩爾情趣網」的莊姓業者在電話中向本刊記者透露。（待續）

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(中時電子報)