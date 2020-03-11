台灣的情趣產品一年產值到底有多少？雖然目前沒有市調機構對此做全面性的調查，但本刊訪查業者發現，台灣情趣用品批發代理商約30家，有業者估計台灣情趣產值一年逾10億元。

本刊訪問的「愛摩爾情趣網」，在情趣業界是數一數二的經銷大盤商，小至潤滑液大到矽膠娃娃通通有賣，有千元有找的中國貨，也有數千數萬元的日本歐美貨，通路遍及PChome、Yahoo購物、蝦皮等各大平台，年營收上千萬。

「愛摩爾情趣網」莊姓業者指出，因為社會開放，近年網站買家不再男多於女，而是男女各半，客層也年輕化，不少20出頭的男女客人來買，除了自用也和情人共享！

1個月能賣出千餘個的貓掌按摩器，目前已完售。（圖／翻攝自網路）

「以功能來看，女用按摩棒早年講求滾珠功能，現在偏好有仿口交功能的吸吮器；在外觀上，『偽裝系』的療癒小物很流行，有一款得到德國紅點設計獎的小鳥夜燈，完全看不出是按摩棒。至於男用飛機杯（自慰套），過去流行以AV女優名器當噱頭，如今受歡迎的是童顏巨乳動漫風。二次元打敗真人，這點我們也覺得不可思議，可能男性們覺得二次元世界比較純情吧！」

「嘗鮮是主要動機，中低價位的中國貨最好賣，無論男用或女用都有品項缺貨，我們意外的是今年第一季銷售不受疫情影響，可能大家躲疫情不出門，但關起門來該做的事不受影響。」莊姓業者說。

「台灣情趣用品九成從中國進口，今年因為疫情關係，對岸工廠停工，商品缺貨也無法補貨，很無奈。」對方說。在隔離經濟下，情趣用品雖幸運成了受惠者，但燒到腳邊的卻是無貨可進的「情趣斷鏈」危機！

（待續）

荷蘭情趣用品業者直言，依目前銷售狀況，4月就會因缺貨而漲價。（圖／翻攝自網路）

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(中時電子報)