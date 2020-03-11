根據市調機構Technavio預測，2017年全球情趣用品的市場規模高達180億英鎊（約台幣7234億元），情趣用品的代工廠九成設在中國，新冠肺炎爆發後，各省延到年後開工，儘管2月中下旬陸續復工，但在缺工、缺料下進度遲緩，荷蘭及俄羅斯大品牌供應商率先警告，產能問題再不解決，最快4月便會斷貨。

大陸深圳的工廠尚未完全恢復產線，原料或電池等零組件仍缺貨中。（圖／業者提供）

本刊記者走訪另一家位於台北的好玩國際貿易公司，執行長郭浩鑫苦笑說：「過年前，辦公室的箱子堆到天花板那麼高，滿滿都是貨，現在有一半以上的商品缺貨。」

情趣用品代理商郭浩鑫表示，原本堆到天花板的貨，如今所剩無幾。（圖／黃耀徵攝）

從iPhone業務員跳到情趣界的郭浩鑫，創業兩年來，靠著代理可愛具設計感的中國情趣用品，一個月業績破百萬，產品除了批發給經銷商，也和PChome等電商合作，旗下一款「蕉男友」月賣兩千支，目前缺很大！「我們配合的主要工廠是在深圳及廣州，還有一些在大連、上海及蘇州，年後復工率不到二○%，訂了一千個，最後到貨只有一百個。」

每月熱銷二千支的「蕉男友」，現在只能採預購方式，何時到貨還是未知數。（圖／黃耀徵攝）

郭浩鑫拿著「蕉男友」解釋，當蕉男友啟動時，三片蕉皮會同時震動挑逗不同部位的敏感神經，從溫柔到暴力，共有10種變速！「它是由矽膠、電子零件、電池、充電線等組成，需要3、4個工廠分別生產零組件後再合成，只要一個工廠停工，大家都不用玩。」

貓掌健康按摩器是該公司的另一個熱銷品，老客人娜娜說：「它的外表超可愛，肉球摸起來很有彈性，放在桌上爸媽也不會懷疑。而且它會發熱，有48度及60度兩種選擇，天冷時能拿來捂手。震動頻率分七級，就像前戲到後戲，有不同的快感，我還向閨蜜推薦。」

1個月能賣出千餘個的貓掌按摩器，目前已完售。（圖／黃耀徵攝）

對郭浩鑫來說，消費者受疫情影響不出門，網購訂單明顯成長，「若是不缺貨的話，會賣得更好，一個月業績不只百萬！」

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(中時電子報)