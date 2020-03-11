就算主攻歐日高檔貨，也難逃「情趣斷鏈」危機的波及。本刊採訪這天，專攻日本歐洲精品的情趣達人SallyQ一身白旗袍，戴著華麗面具，優雅豔麗外表下，講話卻大剌剌的：「大家在家閒閒沒事幹，就只好在家裡『幹』啦，我們的業績還多了兩成！」

SallyQ的店面在台北市東區，還提供VIP包廂讓客戶包場，有7成的客戶是伴侶及女性。（圖／黃耀徵攝）

SallyQ原本是日系音樂教室長達十餘年的鋼琴老師，從2010年開始，因為寫了上千篇情趣玩具「開箱心得文」後而爆紅，2013年從團購起家，後來在台北復興南路開了一間實體店，店內提供VIP包廂，讓消費者在裡面體驗店內提供的情趣用品。採訪時是平日中午，包廂預約滿檔，臨時來的客人想用還沒得用。

看起來很像麥克風的按摩棒，走的是高價精品風。（2,988元）（圖／黃耀徵攝）

「我們不賣中國品牌，專賣2、3千元以上的高級按摩棒，震動馬達安靜無聲很受歡迎。消費主力是20到50歲為主，但60歲以上的伴侶也不少，若是以年齡層來看，夫妻及女性顧客佔7成，單身男客則佔3成。」

話鋒一轉，SallyQ歎氣：「雖然品牌是日本及歐盟的，但電池、馬達等電子零件，或是矽膠等原料還是來自中國，目前店內的存貨還夠，但若新冠肺炎的疫情一拉長，大陸工廠持續不開工，日本及歐洲品牌自然巧婦難為無米之炊，屆時可真的有錢也買不到！」（待續）

專賣歐日情趣精品的SallyQ，對後市感到憂心。（圖／黃耀徵攝）

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(中時電子報)