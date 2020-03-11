在情趣產業，真人娃娃（或稱情趣娃娃，大陸叫實體娃娃）是一個引人注目的小眾市場，南投「膠妻大王」的柯明勳，早在10多年前就搶下日本真人娃娃的台灣獨家代理權，風光時光年收3千萬。

「以前是日本娃娃獨霸天下，中國娃娃近年開發成功後，一個2、3萬元搶市，打敗要價2、30萬元的日本娃娃。我一年大約賣150個娃娃，中國娃娃佔8成。由於單價低入手容易，消費客層也從40歲降到20歲，客源看似打開，但中國貨單價只有日本貨的十分之一，競爭賣家變多，加上這個池子又不大，一年營收只剩幾百萬元！」

沒有原物料，「膠妻大王」柯明勳的訂單都無法出貨。（圖／張文玠攝）

「現在的娃娃能做到嘴部有功能，重要部位可加熱，震動時會嬌喘，甚至有的號稱能和主人對話，但其實只有基本應答，稱不上談天交流。我的客人大多是內向宅男，有些基於生理需求購買，交了女朋友就把娃娃丟還給我，也有人真心喜歡娃娃的陪伴，替娃娃變妝、打扮而覺得開心，這種客人才會長久，像一位高雄客人就買了8個。」

他解釋，娃娃的材質分為矽膠、TPE（熱塑性橡膠）兩種，矽膠材質比TPE耐用，但不管哪一種，胸部摸起來都很Q彈柔軟；若以產地區分，中國製的娃娃可能一年就壞掉，遠不及日本娃娃可以操上20年。

假髮、眼珠、眼睫毛、搖控器及電線等零件，都是大陸製，目前全面缺貨中。（圖／張文玠攝）

今年年後，柯明勳被客人追著跑，「娃娃的組裝廠在廣州、大連，由於馬達、電線、假髮、眼球叫不到貨，『整具』娃娃做不出來，工廠交期一直延長，從年前到年後，遲遲等不到貨！客人也只能痴痴的等。」

因為大陸製的馬達缺貨，柯明勳另個醫療床組裝工廠現已全面停擺。（圖／張文玠攝）

柯明勳慶幸的是，賣娃娃只是他早年做貿易時開發的副業，「我的本業中，有一塊是做醫療床的組合代工，因為疫情關係，中國製的馬達進不來，每個月300組的訂單產線已經停擺，要不是另一塊內銷的伸縮衣櫥銷量穩定，員工們可能要放無薪假了。」

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(中時電子報)